Geiselnahme von Marchegg: Mitwisser und Ahnungslose

Israel steht am Abgrund der Vernichtung. Am 6. Oktober 1973 greifen die Armeen Ägyptens und Syriens gleichzeitig am Suez-Kanal und auf den Golan-Höhen an – und das ganz bewusst am Jom-Kippur-Tag, dem höchsten jüdischen Feiertag. Es folgen 19 Tage voller heftiger und verlustreicher Kämpfe. Am Ende ist das verlorene Territorium zurückerobert, aber der Krieg bleibt ein nationales Trauma. Seither steht vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Warum haben ausgerechnet die legendären israelischen Geheimdienste den verheerenden Überraschungsangriff nicht kommen sehen? Um die Frage zu beantworten, muss man den Blick auf ein Ereignis lenken, das sich acht Tage zuvor abgespielt hat – und zwar ausgerechnet im niederösterreichischen Marchegg.