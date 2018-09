400 Jahre altes Schiffswrack in Portugal entdeckt

In der Mündung des Tajo haben Forscher das Wrack eines 400 Jahre alten Schiffes entdeckt. Es soll einst auf der sogenannten „Gewürzroute“ nach Indien verkehrt sein und sank wohl zwischen 1575 und 1625, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag mit Verweis auf portugiesische Behörden berichtete. Die Wrackteile seien demnach am 3. September in zwölf Metern Tiefe gefunden worden, so die Stadtverwaltung von Cascais.

Laut den Angaben gehörten zum Schiff neun Kanonen aus Bronze mit dem portugiesischen Wappen. Entdeckt wurden außerdem chinesisches Porzellan aus der Zeit des Kaisers Wanli (1573 bis 1619), Pfeffer und Muscheln, die zur Zeit des Sklavenhandels als Währung dienten.

Projektleiter Jorge Freire sprach von dem „bedeutendsten archäologischen Fund in Portugal seit 1994“. In den kommenden Wochen soll das Wrack weiter untersucht werden, „ hoffentlich herauszufinden, um welches Schiff es sich genau handelt“.

