"Wir lassen uns das Leben nicht verbittern"

Mein Führer! Ich lebe mit meiner Frau seit 25 Jahren in glücklichster Ehe. Ich bin vollkommen arischer Abstammung, während meine Frau Jüdin ist. Die für Juden geltenden Ausnahmegesetze behindern mich außerordentlich, insbesondere zermürben sie mich seelisch, wenn ich ansehen muss, wie meine Frau, die so viel Gutes für mich getan hat, dauernd abseits stehen muss.“ Der Mann, der hier am 24. Oktober 1938 an den deutschen Reichskanzler Adolf Hitler schrieb, wollte seine Frau Bianca befreit sehen von den Diskriminierungen des Alltags. Er unterzeichnete den Brief mit „Heil mein Führer, Hans Moser.“

