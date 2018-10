Heute vor ... im September: 45.000 Arbeiter ausgesperrt

Neue Freie Presse am 30. September 1928

Die Kündigungsfrist in der Textilindustrie des München-Gladbach-Rheidter Bezirkes läuft heute ab. Die vor einiger Zeit beschlossene Aussperrung, von der 45.000 Arbeitnehmer betroffen werden, wird Montag in Wirksamkeit treten. Beide Parteien glauben, keine Möglichkeit zu sehen, den Lohnkampf zu vermeiden. Die Oberbürgermeister von München-Gladbach und Rheidt haben einen letzten Versuch gemacht, die drohende Aussperrung durch vermittelndes Eingreifen zu verhindern. Der Versuch ist jedoch gescheitert.

Der Schrei nach dem Smoking

Das Wiener Theater wird teurer – und eleganter.

Neue Freie Presse am 29. September 1928

Zu besonderen Preisen gehören besondere Kleider. Das behauptet wenigstens die Bundestheaterverwaltung. Und weil sie sich entschlossen hat, den Premierenbesuchern den Brotkorb höher zu hängen, den nicht immer ganz fraglosen Premierengenuß zu verteuern, so verbindet sie das Nützliche mit dem Angenehmen und legt den Logeninsassen, den Inhabern von Parkettsitzen nahe, sich der Auszeichnung, einer Burgtheater- oder Opernpremiere beiwohnen zu dürfen, auch äußerlich würdig zu zeigen. Laßt wohlbekleidete Männer um mich sein!, ruft Julius Cäsar in der ehemaligen Generalintendanz. Von Amts wegen wird derart zugestanden, daß die Bundestheater in hohem Grade reformbedürftig seien. Nicht etwa vor oder hinter den Kulissen Davon ist natürlich keinen Rede. Wohl aber im Zuschauerraum. Daher wohl die neue Kleiderordnung. Im übrigen sei mit gebührender Dankbarkeit anerkannt, daß die Bundestheaterverwaltung durchaus nicht radikal zu Werke geht. Der Smoking bildet keine conditio sine qua non, wer die besonderen Preise zahlt, wird schließlich hineingelassen, auch wenn er für die Anregungen der Funktionäre in der Bräunerstraße nur ein taubes Ohr hat. Man begnügt sich mit einem wohlwollenden Ratschlag, von dem schließlich das berühmte Wort vom Sodawasser gilt: man kann es trinken oder stehen lassen.