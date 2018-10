Reich wie die Rothschilds

Ein Haus an der Ringstraße? Nein! „Die Ringstraße ist mir viel zu teuer.“ Das schrieb der reichste Bürger der österreichisch-ungarischen Monarchie. Es war Anselm Rothschild, er hatte einen Hang zum Understatement. Diesem typischen Kapitalisten reichten die zwei Zimmer in seinem Bankhaus in der Renngasse, für privaten Prunk und Luxus hatte der Geizkragen nicht viel übrig, sehr wohl aber für Philanthropie und Mäzenatentum. Er starb auch in diesen zwei Zimmern, die Londoner „Times“ schrieb nach seinem Tod: Er wurde begraben wie ein armer Jude. Ein großes Begräbnis kam nicht zustande, er wurde bestattet in Frankfurt, wo im jüdischen Getto der märchenhafte Aufstieg der Familie seinen Ausgang genommen hatte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.10.2018)