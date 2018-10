Vor hundert Jahren waren sie auch schon so

Nach Karl Luegers Tod 1910 kam es innerhalb der christlichsozialen Partei zu internen Hassorgien, die schon fast an die Zustände in der heutigen Wiener SPÖ erinnern. Ein Schlüsselspieler: der Lebemann Hermann Bielohlawek, der immerhin von 1900 bis 1918 Mitglied des Wiener Gemeinderates war. Von ihm soll das Urteil stammen, Kultur sei „das, was ein Jud' vom anderen abschreibt“. Er geriet durch einen Parteikollegen in eine Ehrenaffäre, die er nie mehr loswurde. Nachzulesen in einer höchst unterhaltsamen Sammlung diverser Skandale in der angeblich „guten alten Zeit“. Die traurige Ehegeschichte Alexander Girardis mit der Kollegin Helene Odilon ist natürlich ein Muss, ebenso ein #MeToo-Skandal am Deutschen Volkstheater vor hundert Jahren. Die „Centralbad-Affäre“ kann man ebenso genüsslich nachlesen.

Der „Fotzenpoldl“

Ja, heute haben wir in dieser Spalte ein bisschen viel Klatsch und Tratsch. Von den homosexuellen Avancen des kaiserlichen Bruders Ludwig Victor („Luziwuzi“) im „Centralbad“ ist es nicht weit zu anderen verhaltensauffälligen Angehörigen des einstigen sogenannten Erzhauses Habsburg. Es muss ja nicht gleich der unglückselige Don Carlos sein, der einmal einen Schuhmacher zwang, ein Paar Lederschuhe zu kochen und zu verspeisen, weil dieser nicht den Geschmack des spanischen Infanten getroffen hatte. Sein Vater, PhilippII., hielt sich nicht mit derlei Lappalien auf, sondern ließ einfach dreihundert protestantische „Ketzer“ auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Zu Unblutigem: Die durch Inzucht bedingte „habsburgische Unterlippe“ ist an der Wiener Pestsäule in Gestalt des Kaisers LeopoldI. noch heute zu bewundern. Das Volk nannte ihn den „Fotzenpoldl“.

Goldene Spuren

Die ersten tausend Jahre nach Christi Geburt bis zu den frühen Babenbergern, als Germanen, Hunnen und Awaren das Weinviertel bevölkerten, werden von der Wissenschaft auch gerne als „dunkle Jahrhunderte“ bezeichnet: Die archäologischen Spuren sind wesentlich geringer als in den Jahrtausenden der Urgeschichte. Von den Römern sind Schriftquellen über benachbarte Stämme überliefert. Diese berichten von Völkern, die keine eigenen Nachrichten hinterließen. Oftmals wurde die schriftliche Nachricht über die Lebensweise von germanischen Stämmen für Propaganda verwendet. Trotzdem hinterließen die angeblich so „dunklen“ Jahrhunderte goldene Spuren – auch im Weinviertel. Der Archäologe Ernst Lauermann konnte im Urgeschichtemuseum Asparn/Zaya seinem Hobby unbegrenzt frönen. Beneidenswert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)