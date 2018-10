Friedlicher Protest mit zwei Fäusten

Es war nur ein kurzer Augenblick. Aber die Aktion zweier Sportler, die bei den Sommerspielen 1968 ihre Fäuste in den Himmel streckten, ging um die Welt. Die US-Leichtathleten Tommie Smith und John Carlos hatten Gold bzw. Bronze im 200-Meter-Rennen bei den Spielen in Mexiko-Stadt gewonnen. Sie bekamen die Medaillen überreicht, und ehe „The Star Spangled Banner“ ertönte, war es still geworden am 16. Oktober 1968 im Estadio Olimpico Universitario. Mit dem „Black Power Salute“ veränderte sich alles.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)