Karl Kraus: Geist versus Zeitgeist

Es ist schon seltsam, dass selbst das berühmteste Zitat von Karl Kraus meist falsch wiedergegeben und dann zusätzlich noch falsch interpretiert wird. „Zu Hitler fällt mir nichts ein“ steht so sogar im Zitate-Duden und die gängige Interpretation ist, Karl Kraus sei in der Tat zu Hitler und dem Aufstieg der Nationalsozialisten nichts eingefallen. Der Philosoph Gerald Krieghofer, der sich mit den Irrwegen von Metaphern und falschen Zitaten beschäftigt, wird nicht müde klarzustellen: Der später schlampig umformulierte Originaltext heißt „Mir fällt zu Hitler nichts ein“ und meint: Mir fällt nichts ein, was die Macht Hitlers beschränken und nichts, was den Opfern seiner Gewalt wirklich helfen könnte. Die Leser von damals erkannten auch sofort die Anspielung auf einen früheren Satz von Karl Kraus, von 1925: „Mir fällt weiß Gott zu jedem Dummkopf etwas ein.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)