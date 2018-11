Heute vor ... im Oktober: Ist Sparen eine Kunst?

Neue Freie Presse am 31. Oktober 1928

Ist Sparen eine Kunst? Wir möchten diese Frage unbedenklich bejahen. Und eine Kunst, die leider nur zu oft geübt werden muß. Sparen ist der Hausfrau geboten, deren oberster Grundsatz es sein muß, mit dem Wirtschaftsgeld auszukommen, sparen dem Hausvater, der den Seinen nichts abgehen lassen, der den Kindern das spätere Fortkommen im Leben ermöglichen will, sparen der erwerbenden Frau, deren Einkommen in der Regel sehr bescheiden ist, sparen muß der Student, der keinen Rückhalt am Elternhause hat, sparen lernt schon das Kind in der Schule, ja eher noch in der Kinderstube. Aber, ob sie alle am rechten Ort sparen?

Welch gewaltiger Sparmeister war beispielsweise Friedrich Wilhelm I. von Preußen! Welche Strenge konnte er in seinem Hause entfalten, aber für seine Gardegrenadiere war ihm keine Auslage zu hoch. Wenn er einen solchen baumlangen Menschen anwerben konnte – oft mit List, oft mit Gewalt – da hatte er eine offene Hand, ein Herz zum Geldausgeben!