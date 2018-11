100 Jahre FRAUENWAHLRECHT

So fortschrittlich wie Neuseeland war man in Österreich nicht. Dort gab es bereits 1893 das Wahlrecht für Frauen, hierzulande fand man immer Gründe, warum das nicht sachdienlich war. Erst mit Gesetz vom 18. Dezember 1918 wurde das allgemeine, gleiche, geheime Wahlrecht eingeführt.

Eine von Waltraud Klasnic und Herwig Hösele herausgegebene Ausgabe der Zeitschrift „Gesellschaft & Politik“ widmet sich nun all dem, was sich daraus ergab. 1918 ist nur der Ausgangspunkt. 18 Autorinnen, die teilweise Pionierinnen in wichtigen öffentlichen Funktionen Österreichs sind, schlagen den Bogen bis in die unmittelbare Gegenwart.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.11.2018)