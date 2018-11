November 1918: Die bedächtigen Revolutionäre

Ein welthistorischer Umbruch, wie er sich im Herbst 1918 vollzog, macht den Menschen zuallererst einmal Angst. Hoffnung und Zukunftsglaube waren im Hungerjahr vor dem Kriegsende gänzlich verschwunden. Was war die bessere Perspektive? Lag die Zukunft in einem Staatenbund, einer konstitutionellen Monarchie, eventuell ohne Habsburger, oder besser doch in der totalen Auflösung des alten Reichs?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2018)