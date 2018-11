Als Mao Zedongs schlimmster Albtraum wahr wurde

Sie setzten ihr Leben aufs Spiel. Dessen waren sich alle in dieser Novembernacht vor 40 Jahren bewusst. Im Schutz der Dunkelheit hatte sich eine Handvoll Bauern in dem kleinen Dorf in Ostchina versammelt, um mit roten Fingerabdrücken etwas Undenkbares zu besiegeln: Sie würden den Boden der Kommune nicht mehr kollektiv bewirtschaften. Jede Familie sollte selbst für ihr Land verantwortlich sein und alles, was nach den Steuerabgaben blieb, behalten.