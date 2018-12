Südtirol: „Ohne Gott und Gewissen“

Nach dem Krieg der Waffen kam der scheußliche Krieg der Geister des Hasses und der Gewalt.“ Der Satz, den der Brixner Bürger Anton Just vor 100 Jahren niederschrieb, spiegelt die Empfindungen der Tiroler Bevölkerung nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wider. Die Zeit des Friedens begann zunächst mit einem unbeschreiblichen Chaos, vor allem auf den passierbaren Strecken zwischen Bozen und Innsbruck. Alles, was man sah, war schrecklich: Die Plünderungen der Lebensmitteldepots durch unterernährte Soldaten, der desorganisierte Rückzug der ehemaligen k. u. k. Armee, ihre herumirrenden und schließlich verendenden Pferde, die Berge von Kriegsgerät, die neben den Straßen verstreut lagen. Ein damals Zehnjähriger aus Bozen erinnert sich: „Ich hätte beinahe meine Schwester Emma erschossen. Ich fand im Straßengraben ein Gewehr und spielte damit herum, hatte keine Ahnung, dass es scharf geladen und entsichert war. Ich ging in Stellung und drückte ab . . .“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)