Wien um 1900: Der Kult des Erlesenen

Es muss damals in Wien ganz interessant gewesen sein“, so der bekannte Satz Hermann Bahrs über das Wien um 1900. Ein Understatement zweifellos für den Kristallisationspunkt der Moderne, das „Silicon Valley des Geistes“ (Allan Janik), die Zeit, da der Kaiserglanz verblasste und die Kunst erblühte. Das multikulturelle Wien, der Schmelztiegel der k. u. k. Monarchie, lieferte den Humus für neue Ideen in Kunst und Wissenschaft. Unter dem Titel „Schönheit und Abgrund“ ließ sich das auch noch 2018 fremdenverkehrsfördernd vermarkten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)