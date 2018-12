Noch zwei Tage Gedenkjahr – und dann?

Nur noch zwei Tage, dann ist unser Gedenkjahr zu Ende. Hat es uns geholfen? Die Vergangenheit zu verstehen, gar Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen? Das mag jeder selbst entscheiden. Was von diesem Jahr auf jeden Fall im Gedächtnis haften bleibt, sind die realen Begegnungen mit Zeitzeugen, die persönlichen Erinnerungen der Holocaust-Überlebenden. Sie vermitteln Unmittelbarkeit und Wahrhaftigkeit, nicht abstrakte, erdrückende Zahlen, sondern individuelle Geschichten. Damit wird auch die Facebook-Generation aus ihrer Geschichtslethargie geweckt.

Bei den nächsten runden Gedenkjahren werden wir ohne Zeugen auskommen müssen. Rudolf Gelbard ist 2018 verstorben, er war eine Instanz, besuchte Schulklassen, hielt Reden, bezog Stellung gegen Antisemitismus und Rassismus. Der Fotograf Erich Lessing ist heuer verstorben, er floh 1939 nach Palästina, seine Familie wurde ermordet.

Diejenigen, die die Konzentrationslager erlebt haben, sind heute tot oder sehr alt. Nicht alle wollten erzählen, was sie gesehen hatten, mit dem Argument: Wer soll mir das glauben? Einem von ihnen hat heuer der Historiker Gerhard Zeillinger ein Buch gewidmet, es wurde ein wichtiges historisches Dokument. Sein Titel „Überleben. Der Gürtel des Walter Fantl.“ Fantl, Jahrgang 1924, ist einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen in Österreich, der die KZ Theresienstadt und Auschwitz überstand. Er war bei der Präsentation des Buchs im Jüdischen Museum Wien anwesend, sprach zuvor jahrelang mit „seinem Historiker“ Zeillinger über sein Leben, lieferte Originaldokumente. So entstand ein Buch mit einer ergreifenden Lebensgeschichte.

Der Gürtel als Talisman

Fantls Erinnerung an den Tag, als er auf der Rampe von Auschwitz-Birkenau von seinem Vater getrennt wurde: „Als wir nach dem Duschen in die Aufnahmebaracken gebracht wurden, hatte ich nur noch meine Stiefel und meinen Gürtel. Die Stiefel waren schon am nächsten Morgen nicht mehr da. Von meinem Leben davor war mir nur der Gürtel geblieben. An ihn klammerte ich mich wie an einen Talisman. Ich weiß nicht, warum, aber ich sagte mir, wenn ich den Gürtel verliere, verliere ich auch mein Leben. Und wenn ich ihn behalte, werde ich am Leben bleiben und wieder aus dieser Hölle herauskommen.“

Geboren wurde Fantl im niederösterreichischen Provinznest Bischofstetten. Als Sohn der einzigen jüdischen Familie im Ort. Man führte ein Geschäft und verstand sich gut mit allen. Bis 1938. Die SA war stark vertreten in dem kleinen Ort und schikanierte die Familie, im Jänner 1939 verließ sie den Ort. Die Deportation in die Konzentrationslager überlebte niemand von seiner Familie, nur er. Im Sommer 1945 kam er erstmals auch wieder nach Bischofstetten, wo er mit den Worten begrüßt wurde: „Ach Walter, hast du eine Ahnung, was wir hier mitgemacht haben!“

Erst im hohen Alter begann Walter Fantl, vom Lager zu erzählen. Er besuchte Schulklassen, krempelte den Hemdsärmel hoch und zeigte die tätowierte Nummer. Sie wurde mit der Zeit blass und undeutlich. Die Schüler schauten neugierig auf das kleine Stück Haut. B-11531, es war nicht mehr zu entfernen. So wenig, wie die Erinnerungen aus dem Gedächtnis zu löschen waren. Der Gürtel liegt heute zusammengerollt in Walter Fantls Kleiderkasten.



Gerhard Zeillinger:

„Überleben. Der Gürtel des Walter Fantl“

Verlag K&S

224 Seiten, 22 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2018)