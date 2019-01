Wie eine grünliche Brühe zum bekanntesten Antibiotikum wurde

Alexander Fleming wurde am 6. August 1881 in der schottischen Gemeinde Darvel auf einem Bauernhof geboren. Nach dem Tod seines Vater zog er nach London, wo er ab 1902 Medizin an der St. Mary’s Hospital Medical School in Paddington studierte. 1906 schloss er sein Studium ab, blieb aber am Institut dessen Vize-Leiter und späterer Direktor er wurde. Von 1928 bis 1948 bekleidete Fleming an der Londoner Universität den Lehrstuhl für Bakteriologie.

Am 4. Juli 1944 wurde er als Knight Bachelor geadelt, 1945 erhielt er zusammen mit Howard Walter Florey und Ernst Boris Chain, für die "Entdeckung des Penicillins und seiner heilenden Wirkung bei verschiedenen Infektionskrankheiten" den Nobelpreis für Medizin. Außerdem war er Ehrendoktor etlicher Universitäten, Kommandeur der französischen Ehrenlegion und Ehrendirektor der Universität Edinburgh. Der Fleming Point, ein Kap auf der Brabant-Insel, und der Asteroid 91006 wurden nach ihm benannt.

Privat war Fleming zweimal verheiratet: Von 1915 bis 1949 mit Sarah Marion McElroy mit der er einen Sohn hatte. Nach dem Tod von McElroy heiratete Fleming 1953 Amalia Koutsouri-Vourekas. Alexander Fleming verstarb am 11. März 1955 in London an einem Herzinfarkt.