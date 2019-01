Ein Mord und das ruhelose Fragen nach dem Warum

Eine langsame Kamerafahrt über die Leiche eines Mannes auf dem Straßenpflaster. Es gießt in Strömen. In seinem behaglichen Münchner Wohnzimmer beugt sich ein Mann währenddessen über sein Briefmarkenalbum. Es ist Kommissar Keller, er hat diesen Mordfall zu lösen. Fürsorglich hilft ihm seine Frau in die Jacke, holt wasserdichte Galoschen. Er soll sich da draußen nicht verkühlen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2019)