Wie viel darf ein Reporter erfinden?

Entweder Baseballspieler oder Journalist: Das wollte Tom Wolfe, geboren 1930 in Richmond, Virginia, werden. Harte Würfe also oder tolle Entwürfe. Er entschied sich für Letzteres. Er erinnerte sich an eine Biografie Napoleons, die er als kleiner Junge gelesen hatte, der erste Satz war: „Eine junge Frau sitzt in einem Zelt, in einem Umhang gehüllt stillt sie ihr Baby und lauscht einem fernen Rumpeln und Brüllen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2019)