Die Römische Rede, auf die Robert Menasse sich bezieht

Eines vorweg: Jene Zitate, die Robert Menasse Walter Hallstein unterschob, kommen in der Rede tatsächlich nicht vor. „Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee.“ Oder: „Was immer wir in den neu geschaffenen europäischen Institutionen beschließen und durchzusetzen versuchen, Ziel ist und bleibt die Organisation eines nachnationalen Europas.“ Oder: „Das Ziel des europäischen Einigungsprozesses ist die Überwindung der Nationalstaaten.“



Vom Sinn her kommt einiges von dem, was Hallstein wirklich gesagt hat, dem, was er laut Menasse gesagt haben soll, durchaus nahe. Aber eben nur zum Teil.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2019)