Blockade Leningrads: 872 Tage Überleben

Die Anweisungen in der geheimen Direktive aus dem Stab der deutschen Kriegsmarine sind so lapidar wie unzweideutig. „Der Führer hat beschlossen, die Stadt Petersburg vom Antlitz der Erde zu tilgen“, heißt es in dem Dokument vom September 1941. „Es besteht nach der Niederwerfung Sowjetrusslands keinerlei Interesse an dem Fortbestand dieser Großsiedlung.“ Man beabsichtige, die Stadt an der Newa „eng einzuschließen und durch Beschuss mit Artillerie aller Kaliber und laufenden Bombeneinsatz dem Erdboden gleichzumachen“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)