Der Astronom und der Hexenwahn

Nur noch zwei Tage, dann war das Jahr 1615 zu Ende. Johannes Kepler, vierundvierzig Jahre alt, berühmt als Astronom, der die Gesetze der Planetenbewegungen erforschte und angesehen als Mathematiker der Habsburger Kaiser war, lebte gerade mit seiner Familie in Linz. Zwei Tage vor Silvester erhielt er einen Brief mit einer Nachricht, die schlimmer kaum sein konnte: Seine alte Mutter Katharina, die im württembergischen Städtchen Leonberg lebte und dort „die Keplerin“ genannt wurde, war wegen Hexerei angeklagt worden, und zwar bereits im August des Jahres.



Jetzt erst erfuhr der prominente Sohn davon. Sie hatte die Ankläger ihrerseits wegen Verleumdung geklagt, aber 24 Zeugen sagten gegen sie aus. Ein langwieriger Prozess stand bevor, an dessen Ende die alte Frau wohl auf dem Scheiterhaufen landen würde. Fraglich war, ob die Dreiundsiebzigjährige überhaupt eine Haft im Kerker überleben würde. Würde der berühmte Sohn ihr helfen können? Wollte er es überhaupt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2019)