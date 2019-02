Als ein Celebrity Amerikas erster Präsident wurde

Am 4. Februar 1789 traten zum ersten Mal die Wahlmänner der Vereinigten Staaten von Amerika zusammen, um - den Stimmen ihrer Bundesstaaten entsprechend - einen Präsidenten zu wählen. George Washington, ein 57-Jähriger General im Ruhestand, war da freilich schon vorbereitet auf den Moment, erster Präsident zu werden. Einen Gegenkandidaten hatte es keinen zu ihm gegeben. Man konnte nur für eine Präsidentschaft Washingtons stimmen - oder gar nicht.

Die Bürger der Vereinigten Staaten hatten im Dezember 1788 mit dem Wählen begonnen, im Jänner 1789 war die Wahl beendet. Es hatte lange gedauert. Die Stimmen waren langsam gereist, über schlechte Straßen, gefährliche Brücken, manche Stimmen wurden gar nicht abgegeben: Wer konnte es sich schon leisten, die eigene Farm für ein paar Tage zurückzulassen, um in der nächsten Stadt seine Wahl zu treffen? Noch dazu hatten die wenigsten Einwohner des jungen Landes überhaupt das Recht, zu wählen. Nur ein Bruchteil der Amerikaner konnte vorweisen, was es dazu brauchte: Landbesitz, ein Alter über 21, die richtige Religion, weiße Haut. Ein Mann musste man sein. Bloß 43.782 Menschen hatten es geschafft, eine Stimme abzugeben, maximal zwei Prozent der Bevölkerung, schätzt man heute.

Die Politik hatte sich nicht dennoch abschrecken lassen, zumindest in ihrer Rhetorik einen äußerst modernen Wahlkampf zu führen, es galt ja auch noch, einen Vizepräsidenten für Washington zu finden: Politiker diffamierten ihre Gegenkandidaten in Zeitungsartikel, überlegten Strategien, um Niederlagen zu verhindern. Washington selbst war bei alledem außen vor.

Er hatte auch gar keine Pläne, sich jemals in die Niederungen der Tagespolitik hinabzulassen. Das Balgen im Kongress würde er den Jüngeren überlassen, James Madison und Alexander Hamilton etwa. Er, Washington, würde sich um die emotionale Verbindung der Menschen zu ihrem neuen Heimatland kümmern. Er, der alte, mittlerweile etwas kränkliche Mann, der sich die Rolle des amerikanischen Übervaters im Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten erkämpft hatte, war auf einer späten Sinnsuche. Was mit ein Grund war, warum er sich von Hamilton so leicht aus der Pension locken ließ, die er nach dem Sieg der Revolutionsarmee angetreten hatte. Er hätte sich auch zum Monarchen ernennen können, damals, so groß war seine Führungsrolle in der nun unabhängigen Kolonie.

Eure Hoheit - oder doch Eure Majestät?

Nun war er demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt. In der Hauptstadt New York brütete man darüber, wie man den neuen Präsidenten ansprechen sollte: "Seine gewählte Majestät", "Seine Hoheit, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und Schützer ihrer Freiheiten" waren Vorschläge von Vizepräsident John Adams. Auch "Seine Mächtigkeit" wurde diskutiert. Vorübergehend blieb es bei "Seiner Exzellenz", später wurde Washington "Herr Präsident".

Ihm graute vor der Assoziation mit dem britischen König George III. - die Bevölkerung hatte da weniger Skrupel, sich plötzlich wieder mit dem gerade noch mühsam abgeworfenen Kolonialerbe zu beschäftigen.

T. H. Breen beschreibt in "George Washington's Journey" (New York City 2017, Simon & Schuster) das "extrem unrepublikanische Verhalten" der Amerikaner, trafen sie auf ihren Präsidenten, den sie wie "König George I. der Vereinigten Staaten" darstellten. Breen beschreibt skurrile Szenen. In manchen Städten, die Washington besuchte, schallte ihm entgegen: "Er kommt! Er kommt! Der Held kommt. Spielt, spielt eure Trompeten. Schlagt eure Trommeln" - ein Lied, das komponiert worden war für eine Reise von König George II. durch britische Gemeinden. Eine Zeitung nannte ihn "unseren Freund und Bruder - Mitbürger - General - Obersten Magistrat - Politischen Vater - Oberhaupt unserer Nation - und Repräsentant der Majestät der Vereinigten Staaten", eine andere "erlauchter Patriot". Es ging sogar so weit, dass Washington mit den römischen Kaisern verglichen wurde.

All das war dem überzeugten Republikaner freilich nicht geheuer. Washington war sich seiner Aufgabe bewusst, für seine Überzeugung und die Nation werben zu müssen; dass die Vereinigten Staaten Bestand haben würden, davon war er alles andere als überzeugt. Als Präsident beschloss er, eine Reise durch die Bundesstaaten anzutreten - und die Union so zu stärken. Die Berichte über seine Besuche, Empfänge und stillen Minuten an Kriegsdenkmäler reisten ebenso durch das Land.

Washington wurde der Staat zum Angreifen. "Seine große Erkenntnis war, das Bedürfnis zu sehen, sein Amt auf einer nationalen Bühne darzustellen", schreibt Breen. Ein Showman, ja; allerdings auch wahrlich ein Elder Statesman. John Adams, Washingtons Vizepräsident, nannte Washington gar anerkennend einen großen "Schauspieler der Präsidentschaft". Aus etwas bis dahin Abstraktem machte er, zusammen mit seinen Ministern, einen Körper mit Seele.

Wirtschaftliche Interessen und ein erstes "America first"

Er gab dem Abstrakten auch etwas Konkretes: eine Hauptstadt. Die, auf sein Betreiben hin, am Potomac-Fluss gebaut werden sollte. Immerhin war der Präsident auch Privatperson und als solche Großgrundbesitzer. Er hatte Interesse an einer wirtschaftlichen Stärkung seines Heimatbundesstaats Virginia; und an einer wirtschaftlichen Erschließung des Ohio-Tals, wo er Besitzungen hatte. Der am Potomac zwischen Georgetown und Alexandria entstehende Distrikt würde schlussendlich nicht nur den Namen Cristobál Columbus' - Columbia - tragen, sondern auch den Washingtons.

Abdruck von Washingtons Ansprache bei der Angelobung als Präsident – (c) imago/United Archives International (imago stock&people)

Auch, wenn die Wahlmänner am 4. Februar 1789 die Wahl getroffen hatten: Offiziell bestätigt wurde das Ergebnis erst im April, offiziell erfuhr Washington auch erst da von seinem Sieg. Dann stieg er in die Kutsche, um seine erste große Reise als Präsident anzutreten: zur Angelobung in New York City.

Danach schrieb er an Madison, sich wohl bewusst, "Erster in allem" zu sein: Nachdem er Präzedenzfälle schaffen würde, mögen diese an "wahre Prinzipien" geknüpft sein. Dazu gehörte auch das (mittlerweile in der Verfassung festgeschriebene) Limit von zwei Amtsperioden für Präsidenten - das allerdings mehr durch Zufall manifestiert wurde. Washington fühlte sich nicht mehr fit genug. Mit seiner Abschiedsrede schenkte er der jungen Nation ein weiteres starkes Plädoyer für den Republikanismus - und drängte sie, keine internationalen Allianzen einzugehen und vor allem auf amerikanische Interessen zu schauen.

Zur Person George Washington (*1732, +1799) war erster Präsident der USA. Im Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien war er ab 1775 Oberbefehlshaber der sogenannten Kontinentalarmee der 13 Kolonien, die sich gegen die Briten auflehnten. Nach dem Erfolg der Kolonien war er 1787 Vorsitzender der verfassungsgebenden Konvention in Philadelphia und somit ein Gründervater der USA. Von 1789 bis 1797 war er Präsident.