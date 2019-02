1200 Jahre alte Bibel in Südosttürkei beschlagnahmt

Bei einem Einsatz gegen Schmuggler in der Südosttürkei hat die Polizei eine etwa 1200 Jahre alte Bibel beschlagnahmt. Drei Verdächtige seien gefasst worden, als sie versuchten, das religiöse Buch in der Provinz Diyarbakir zu verkaufen, teilte das Gouverneursamt am Dienstag mit.

Die beschlagnahmte Bibel bestehe aus lediglich 34 mit Gold verzierten Seiten aus Leder. Weitere Details über das Fundstück waren zunächst nicht bekannt. Insgesamt wurden nach Angaben des Gouverneurs bei dem Einsatz gegen Schmuggler sechs Verdächtige festgenommen.

Anatolien ist Heimat zahlreicher christlicher Stätten. In Istanbul steht zudem die Hagia Sophia (griechisch: Heilige Weisheit), die fast ein Jahrtausend lang das größte Gotteshaus der Christenheit war. Nach der Eroberung des damaligen Konstantinopels 1453 wandelten die Osmanen die Kirche in eine Moschee um. Seit 1934 ist das Bauwerk ein Museum.

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras, der sich zurzeit zu Gesprächen in der Türkei befindet, will die Hagia Sophia heute, Mittwoch, besuchen.

(APA/dpa)