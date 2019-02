Zeitgeschichte: Der Herrscher im Operationssaal

Es fehlt auch heute nicht an Medizinern mit einem ausgeprägten Geltungsbewusstsein. Doch der Mythos der Halbgötter in Weiß, die quer durch alle Schichten einer Gesellschaft bewundert werden, existiert außer in trivialen Filmen heute nicht mehr. Derzeit können wir einem dieser Idole der Vergangenheit begegnen: Die Reihe „Charité“ im deutschen Fernsehen erinnert an Ferdinand Sauerbruch (1875 bis 1951), einen genialen Chirurgen, der zum Inbegriff des Ärztlichen schlechthin wurde. Er war eben an dieser Charité, dem Berliner Universitätskrankenhaus, Direktor der chirurgischen Klinik und wurde von den Königen von Griechenland und Rumänien konsultiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)