Als eine Polarwüste einen Premierminister bekam

Vor 20 Jahren begann in der kanadischen Antarktis eine neue Zeitrechnung. Denn hoch im schnee- und eisbärreichen Norden, inmitten karger Landschaft, tiefer Fjorde und eisiger Gletscher, entstand ein neues Territorium: Nunavut, übersetzt "Unser Land", wurde von den kanadischen Nordwest-Territorien abgetrennt zu einem eigenständigen Territorium erklärt, das seither von den Inuit verwaltet wird.

"Alle Ureinwohnervölker werden auf uns blicken. Nunavut ist ein Beispiel, was erreicht werden kann, wenn Ureinwohner und Regierungen zusammenarbeiten", sagte die damalige Präsidentin der kanadischen Inuit-Organisation Inuit Tapirisat, Okalik Eegesiak. Und sie prophezeite: "Wir werden ein wichtiger Teil der kanadischen Föderation sein."

Der Grund der Euphorie: Nie zuvor in der kanadischen Geschichte wurden einer indigenen Volksgruppe derartige Vorrechte eingeräumt: Mit dem "Final Land Claims Agreement" gehen 350.000 der insgesamt 1,9 Millionen Quadratkilometer völlig in das Eigentum der Ureinwohner über. Die Nutzungsrechte werden treuhänderisch von den Inuit-Organisationen der drei Nunavut-Distrikte Baffin, Keewatin und Kitikmeot wahrgenommen. Zusätzlich zu Jagd- und Fischereirechten wurde den Inuit (übersetzt "die Menschen") auf einer Fläche von 38.000 Quadratkilometern das Recht auf Nutzung der Bodenschätze eingeräumt, zu denen Silber, Kupfer und Zink zählen.

Umsiedlung verordnet, Kinder weggeholt

Mädchen in der Tracht der Inuit. – (c) imago

Das Volk der Inuit bewohnt seit Jahrtausenden die Arktis - unbeobachtet, in Stille. Lange dominierte in der kanadischen Politik Gleichgültigkeit, wenn es darum ging zu erfahren, was sich nördlich des 60. Breitengrades tat. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts fanden erste Kontakte mit ankommenden Walfängern und Missionaren statt. Drastischer wurde es im Zuge des Zweiten Weltkriegs: Die US-Army errichtete von Alaska bis Grönland eine Reihe meteorologischer Stationen und Luftstützpunkte, darunter in der heutigen Hauptstadt Iqaluit. Im Verlauf des Kalten Krieges wuchs die militärische Präsenz neuerlich an.

Der Bau des "Alaska Highway", der den Nordwesten der USA mit Alaska verbindet, sorgte für weitere Ankünfte: von Neugierigen und von Wirtschaftstreibenden. Zuletzt erkannte auch die kanadische Politik einen Nutzen in dem Territorium: Um den Einfluss der Amerikaner zurückzudrängen, veranlasste die Regierung in Ottawa Umsiedlungen in die Polarwüste.

Ein besseres Image bekam die Gegend dennoch nicht: dunkel und kalt, lauteten die Zuschreibungen, die für das Gebiet, in dem es während der Polarnächte bis zu minus 50 Grad haben kann, gewählt wurden. Als ungebildet und hinterwäldlerisch wurde das indigene Volk (von den 1950er bis in die 1970er Jahre wurden zahlreiche Kinder in Internate verfrachtet, manche misshandelt, viele litten unter psychischen Problemen, da sie nur im Sommer in ihre Heimat zurückkehren durften - ein Vorgehen, für welches der damalige Premierminister Stephen Joseph Harper 2008 bei den Inuit um Verzeihung bat) verurteilt.

Probleme, Misserfolge, Sorgen

In den 1970ern sollte sich das Blatt zu wenden beginnen: 1974 wurden erste Verhandlungen zwischen der kanadischen Regierung und Inuit-Delegationsleiter John Amagoalik (bis heute wird er von vielen "Vater von Nunavut" genannt) aufgenommen. Das zähe Ringen um Autonomie endete schließlich im Juni 1993, als sich das kanadische Parlament für die Gründung von Nunavut aussprach, dessen Geburtsstunde mit der Flaggenhissung in Cape Dorset am 1. April 1999 schlug. Und damit knapp einen Monat nachdem der erster Premierminister des Territoriums feststand: Zu diesem wurde Paul Okalik bereits am 5. März gewählt.

Häuser in der Hauptstadt von Nunavut, Iqaluit. – (c) imago/Danita Delimont

Aufgaben hatte er genug: Arbeitsplätze, Wohnraum und Bildungseinrichtungen sind rar, die Infrastruktur - das Straßennetz bilden zum Großteil Schotterwege - ausbaufähig. Die Lebenserwartung ist geringer als im übrigen Kanada (fast zwei Drittel der Bevölkerung raucht, Meldungen von Alkohol- und Drogenmissbrauch kommen immer wieder vor, die Suizidrate ist äußert hoch), die Kindersterblichkeitsrate höher.

Eine Liste, die besser ausfallen könnte - wie Eva Aariak nicht müde wird zu betonen. Die 64-Jährige, die Okalik im Oktober 2008 als Regierungschefin abgelöst hat, hat sich auf die Fahnen geheftet, aus Nunavut ein Positivbeispiel zu machen: "Ich bin es leid, dass Nunavut nur im Zusammenhang mit Problemen, Misserfolgen und Sorgen beschrieben wird." Man werde sich wandeln, auch wenn der Fortschritt - langsam wird das Gebiet für den Tourismus interessanter - eine Eile an den Tag lege. Aber: Das Land ist ja noch jung.

Auf einen Blick Nunavut (Originalbezeichnung auf Inuktitut, deutsch: "Unser Land") umfasst eine Fläche von 1,9 Millionen Quadratkilometer, was einem Fünftel des Gebiets von Kanada und fast 25 Mal der Größe von Österreich entspricht. Die Hauptstadt ist Iqaluit, die sich auf der größten kanadischen Insel, der Baffininsel, befindet. Gezählt wurden 2011 exakt 31.906 Einwohner (0,02 Menschen pro Quadratkilometer). Die Mehrheit, etwa 85 Prozent davon, sind Inuit, die sich auf 13 größere Siedlungen und kleinere Gemeinden (über die sich drei Zeitzonen spannen) verteilen.

(hell)