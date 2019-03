Wie eine zerstörte Bäckerei zum Auslöser eines Krieges wurde

Kuchen und Krieg haben in den seltensten Fällen etwas miteinander zu tun. Am ehesten, wenn von den ebenso mühe- wie liebevoll zubereiteten Blechkuchen die Rede ist, die heimkehrenden Soldaten aufgetischt wurden. Auch das fälschlicherweise der Habsburgerin Marie Antoinette zugeschriebene Zitat „Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen“, mag in den Sinn kommen. Doch was steckt hinter dem „Kuchenkrieg“, der am 9. März 1839 sein Ende fand? Eine Spurensuche.

Anfang des 19. Jahrhunderts in Mexiko. Regierungstruppen und Aufständische lieferten sich regelmäßig Kämpfe auf den Straßen. Armut herrschte im Land. Es wurde geplündert und geraubt, entschädigt wurde niemand. Die Republik war erst 1823 gegründet worden. Der lange währende Unabhängigkeitskampf gegen die Spanier und ein Putsch gegen Augustin de Iturbide, dem ersten Staatsoberhaupt, waren noch in guter Erinnerung. In Tacubaya, einem Vorort von Mexiko-City, führte in diesen Jahren der gebürtige Franzose Remontel eine Bäckerei.

Eine Bäckerei, 60.000 Pesos

Im Jahr 1832 wurde die Bäckerei von Remontel Schauplatz der Verwüstung: Betrunkene mexikanische Soldaten hatten sich an dem Laden zu schaffen gemacht. Ein Desaster für den Bäcker, mit dem er sich nicht abfinden wollte. Er fasste den Entschluss, sich an den König seines Geburtslandes, Louis Philippe von Frankreich, zu wenden. In einem Schreiben an den Monarchen forderte er eine finanzielle Entschädigung - und stieß damit auf offene Ohren: zum einen, weil es nicht die erste Meldung über zerstörtes Eigentum französischer Bürger war, zum anderen, weil den Franzosen die mangelnde Bereitschaft Mexikos, seine Schulden zu begleichen, schon länger ein Dorn im Auge war.

So richtete Louis Philippe letztlich die Forderung nach monetärer Wiedergutmachung an die mexikanische Regierung; wobei die Angaben über deren Höhe weit auseinander gehen: In französischen Quellen ist von 800 Pesos die Rede, in mexikanischen Berichten von 30.000 bis 60.000 Pesos, die Remontel gefordert habe und aus denen Paris sodann 600.000 Pesos gemacht haben soll. Fest steht: Es handelte sich für den Bäcker um eine beträchtliche Summe, verdiente ein Arbeiter in Mexiko damals pro Tag im Durchschnitt doch nur einen Peso.

Fest steht außerdem: Mexiko reagierte auf die Forderung mit Ignoranz, woraufhin der französische Botschafter Baron Antoine Louis Deffaudis mit einem Ultimatum nachlegte. Doch auch das beeindruckte Präsident Anastasio Bustamante nicht, sodass der verärgerte Louis Philippe eine Flotte an die Küste des jungen Staates entsandte. Ihr Auftrag: die Blockade aller mexikanischen Häfen im Golf von Mexiko.

Am 27. November 1838 nahmen die Soldaten unter dem Kommando von Konteradmiral Charles Baudin den wichtigsten Osthafen Mexikos, Veracruz, und die vorgelagerte Befestigungsanlage San Juan de Ulúa, unter Beschuss - und erreichten damit endlich eine Reaktion: Am 30. November erklärte Mexiko den Krieg an Frankreich, das taktisch überlegen war. Binnen kürzester Zeit konnte fast die gesamte mexikanische Marine in Veracruz festgesetzt werden - eine monatelange Blockade folgte.

Während die Monate verstrichen, nahm auch der diplomatische Druck zu. Die Amerikaner, deren Verhältnis zu den Mexikanern ein mehr als angespanntes war, drohten mit einem Kriegseintritt. Die Briten versuchten in dem Konflikt, in dem bereits mehr als 200 Menschen zu Tode gekommen waren, zu vermitteln. Und hatten Erfolg. Letztlich lenkten die Mexikaner ein und sagten die Zahlung der geforderten Pesos zu. Die Franzosen zogen ab. Allerdings: Die Summe wurde nie bezahlt. Ein Umstand, der den Franzosen (neben anderen) 1861 als Rechtfertigung ihrer Intervention in Mexiko dienlich sein sollte.

Detail am Rande Der mexikanische General Antonio López de Santa Anna Pérez de Lebrón war achtmal Staatschef von Mexiko und wurde fünfmal ins „lebenslange“ Exil gesandt. In einem solchen Exil befand er sich, als der „Kuchenkrieg“ zwischen Mexiko und Frankreich tobte. Er witterte die Möglichkeit einer Rückkehr an die Macht und inszenierte einen Schusswechsel mit einer fliehenden Invasionstruppe der Franzosen, im Zuge dessen er am Unterschenkel verletzt wurde, als grandiosen Sieg. Um seinem Opfer für das Vaterland noch mehr Bedeutung beizumessen, ließ er für sein amputiertes Bein ein Grabmal errichten und unter militärischen Ehren beisetzen. Bei öffentlichen Auftritten sollte er fortan die Marotte entwickeln, sein hölzernes Bein über den Kopf zu halten, damit es sein Publikum bestaunen konnte.

(hell)