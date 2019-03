Parlament eröffnet Ausstellung "100 Jahre Wahlrecht für Frauen"

Das Parlament eröffnet am heutigen Frauentag am Heldenplatz die Ausstellung "Gleiche Rechte - 100 Jahre Wahlrechtfür Frauen". Auf zehn Standrahmen sind die acht Vorreiterinnen im österreichischen Parlament und die historische Entwicklung der Frauen in der Politik abgebildet.

Bis zum Frauenwahlrecht war es ein langer Weg. Die erste Sitzung der Konstituierenden Nationalversammlung jährte sich am 4. März zum 100. Mal. Damals zogen die ersten acht weiblichen Abgeordneten ins Parlament ein. Ihnen und weiteren Pionierinnen ist die Ausstellung gewidmet.

Eröffnet wird sie am Freitag von Nationalratspräsident WolfgangSobotka (ÖVP), der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ)und der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ)."Die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau ist in unserem Land verwirklicht. Es bedarf aber noch einer Reihe von Maßnahmen um auchdie Gleichstellung in der Gesellschaft im allgemeinen und in derArbeitswelt im speziellen zu verwirklichen", erklärte Sobotka am Freitag.

(APA)