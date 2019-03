Warum der Papst einen Elefanten geschenkt bekam

Was schenkt man dem Oberhaupt der Katholischen Kirche, um es milde zu stimmen? So lautete eine Frage, die sich vor 505 Jahren der damalige König von Portugal, Emanuel I., auch genannt der Glückliche, stellte. Denn der Monarch hatte im Sinn, Papst Leo X. zu überzeugen, sich für die maritimen Expansions-Expeditionen auszusprechen. Ein großes Anliegen also, weshalb der König alsbald zu einer, im wörtlichen Sinne, voluminösen Antwort gelangte: einem Elefanten.

Dass Papst Leo X., dessen bürgerlicher Name Giovanni de Medici lautete, Faible für seltene Tiere hatte, war gemeinhin bekannt. Unweit des päpstlichen Hühnerstalls im Belvedere hatte er, nach florentinischem Vorbild, eine Menagerie einrichten lassen. Dort sollen Löwen, Affen, Bären, Leoparden und ein Chamäleon ihre Kreise gezogen haben. Und eben ein Elefant. Das damals erst vierjährige Tier erreichte am 19. März 1514, begleitet von einer 70-köpfigen Gesandtschaft, Rom.

Und erregte sofort Aufregung, hatte man in Italien doch seit der römischen Kaiserzeit kein solches Tier mehr begutachten können. Mehr noch: Wie der Historiker und langjährige Vize-Direktor des National Museum of History and Technology in Washington D.C., Silvio A. Bedini, in seinem Buch „The Pope's Elephant“ festhält, soll „Annone“ (auf Deutsch Hanno) nicht nur gut dressiert, sondern überhaupt der erste indische Elefant gewesen sein, der einen Fuß auf italienischen Boden gesetzt hat.

Von der Schweizer Garde zum Elefantenbetreuer

Ein rotes Satteltuch aus Samt, ein Kopfschmuck aus Goldbrokat und einen silbernen Baldachin auf dem Rücken tragend wurde der Elefant zum Apostolischen Palast geführt. Einer Legende zufolge hat dieser Anblick Papst Leo X. so begeistert, dass er den Elefanten – der sein Lieblingstier werden sollte – mit einem Kniefall begrüßte. In einer anderen Erzählung soll das Tier einen großen Schluck Wasser aus einem der vatikanischen Brunnen genommen und das katholische Kirchenoberhaupt nass gespritzt haben. Eine dritte Geschichte erzählt: Der Papst habe Soldaten der Schweizer Garde entsandt, um die Ankunft des Tieres sicherzustellen.

Fest steht: Hanno bekam – neben seinem indischen Pfleger Mahut – einen eigenen Betreuer zugesprochen, den Kammerherr des Papstes, Giovanni Battista Branconio dell’Aquila. Auch die Bürger hatten ihre Freude mit dem Dickhäuter, der auf vielen Abbildungen eine kleine Glocke um den Hals trägt. In Prozessionen wurde der Riese eingebunden, bei Straßenumzügen zeigte er kleine Kunststücke vor – auf Kommando trompeten, knien (angeblich auch weinen) oder tanzen.

Ein Backenzahn hinter vatikanischen Mauern

Tragisches ist ebenso überliefert: Beim Hochzeitsmarsch von Giuliano de Medici, dem Bruder von Leo X., soll das Tier in Panik geraten sein, 13 Menschen sollen bei dem Unglück gestorben sein.

Ein langes Leben war auch Hanno nicht beschieden: Das Tier verstarb schon am 8. Juni 1516 – an einer Angina in Kombination mit einer hoch dosierten Menge Abführmittel aufgrund einer hartnäckigen Verstopfung –, sollte aber mithilfe der Kunst weiterleben. So verewigte der Maler Raffael den Elefanten in einem lebensgroßen Fresko samt Grabinschrift (im Frühjahr 1962 sollten Arbeiter in einem Flügel der Vatikanischen Museen Knochenreste und einen Backenzahn entdecken), das allerdings Anfang des 17. Jahrhunderts bei einem Umbau zerstört wurde.

Das Geschenk des portugiesischen Königs hatte übrigens seine Zweck erfüllt: Nicht nur, dass bis heute eine hölzerne Darstellung, eingearbeitet in eine Tür im vatikanischen Palast, an die Krönung des Hofnarren Baraballo zum Dichterfürsten und einen dazugehörigen Ritt auf Hanno erinnert, der Papst dankte dem Monarchen auch mit etlichen Ehrungen für den Exoten. Und gewährte den portugiesischen Eroberern das erhoffte kirchliche Patronat in allen von ihnen eingenommenen Territorien.

Detail am Rande Hanno, der Elefant des Papstes, wurde nicht nur in Skizzen, Gemälden und in Form von Statuen verewigt, sondern auch zum Inhalt mancher Spottschriften: So soll Aretino ein „Testament“ des Tieres verfasst haben und Martin Luther in seinen Anmerkungen die Dekadenz des Elefanten haltenden Papstes Leo X. angeprangert haben – der den Ablasshandel in ungeahnte Höhe getrieben hatte.

(hell)