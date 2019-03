Österreichs Schicksal war 1919 unsicher

Wie ein Blitz überfiel 1919 den französischen Essayisten Paul Valéry die Erkenntnis, die nach dem Ende des Weltkriegs für alle Nationen Europas gelten sollte: Alle Kulturvölker wüssten nun, „dass sie sterblich sind“. Den Besiegten war ihre Welt untergegangen. Wer konnte, wer wollte überhaupt vorausahnen, was nun die Zukunft bringen würde?

Ein Symposium renommierter Zeithistoriker hat sich des Umbruchjahres 1919 angenommen, die Beiträge liegen nun in gedruckter Form vor.

Wie schwer die Ausgangssituation für die handelnden Politiker war – ganz abgesehen von der katastrophalen Ernährungslage –, das illustriert die Gedankenwelt Otto Bauers, des scharfsinnigsten Sozialdemokraten: Preußen, so sein Diktum, habe 1866 Deutschösterreich als Vormacht in Deutschland abgelöst. Nun, da sowohl die Hohenzollern als auch die Habsburger entmachtet werden konnten, sei es doch nur natürlich, Deutschösterreich wieder mit den deutschen Stämmen zu vereinigen. Der „großdeutsche ganze Nationalstaat“ sei das anzustrebende Ziel. So Otto Bauer.

Schmerzhafte Amputation

Wir wissen, wie es ausging. Die Siegermächte waren dagegen. Karl Renner musste dem Staatsrat entsetzt mitteilen, das Deutschösterreich „auf ein armseliges und ganz hilfloses Gebilde reduziert“ werde. Im Süden reiche es nur bis zum Brenner, auf der anderen Seite nicht einmal nach Villach, nicht einmal nach Marburg an der Drau, im Norden nur bis Lundenburg (heute Břeclav); ein Gebilde das nicht lebensfähig sei, keine andere Industrie haben könne als eine fremde. Bestenfalls könne man in den Alpenhotels „Hotelportiere für englische Lords“ abgeben.

„Österreich“, nicht „deutsch“

Renner sollte recht behalten. Im Artikel 88 des Friedensdiktats von St. Germain verboten die Sieger nicht nur den territorialen Anschluss Österreichs an die deutsche Republik, auch der Name musste in „Republik Österreich“ abgeändert werden. Das wäre nicht das Hauptproblem gewesen, wären nicht kaum zu überwindende Schranken im Inneren hinzugekommen. Von Anfang an standen die Millionenstadt Wien und die agrarisch geprägten Bundesländer gegeneinander. Zwischen den Befürwortern eines strikten Laizismus und jenen des politischen Katholizismus konnte es zu keinem Vergleich kommen. Die Kluft zwischen Arbeit und Besitz kam hinzu, sodass Anton Pelinka zu Recht von einem „Kalten Krieg im Inneren“ spricht.

Angst vor Räterepublik

Die katholische Amtskirche zitterte 1919 vor dem Bolschewismus, der das christliche Abendland bedrohe. Ganz unberechtigt war die Sorge nicht, denn ein warnendes Beispiel – eine kommunistische Räterepublik – hatte man, wenn auch nur kurz, quasi vor der Haustür, in Ungarn. Diese Angst bezog sich auch auf Teile der Sozialdemokratie. Ernst Hanisch arbeitet heraus, wie aus dem Antibolschewismus in der Amtskirche die Judenfeindlichkeit wuchs. Der Nährboden für Schlimmeres war aber längst gelegt.

Die Annäherung der katholischen Würdenträger, die noch allesamt den Habsburgern nachtrauerten, an die republikanische Staatsform erfolgte übrigens erst unter dem Prälaten, Hochschulprofessor und Politiker Ignaz Seipel.

