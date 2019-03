Der Traum vom alten Russland

Jeder, der ein Stück von Tschechow oder Turgenjew auf der Theaterbühne miterlebt hat, kennt die Stimmung der „russischen Langeweile“: Die langen Sommernachmittage auf einem Gutshof, die hoch verschuldeten und passiven Gastgeber, ihre melancholischen Gäste. Die vor sich hinbrütenden, lebensuntüchtigen Grübler wissen mit ihrem Leben nichts anzufangen, sie bringen nichts zu Ende und verlieben sich unglücklich und aussichtslos. Zum Schluss greift einer von ihnen zur Pistole.

Solcherlei Verwirrung der Gefühle ist große Literatur, das war wohl nicht die Realität. Aber auch die reale Welt eines solchen Gutshofs von damals ist dahin, es ist heute eine ferne, nicht mehr existierende Welt von Herrschaften und ihren Gästen, den Knechten und Mägden, den euphemistisch „Seelen“ genannten Leibeigenen, die auf dem Gut arbeiteten, den Bauern mit Zugpferden und Wägelchen, Wirtschaftsgebäuden und kleinen Fabriken, wo Leinen und Wodka produziert wurden. Spätestens mit der russischen Revolution von 1917, dem darauffolgenden furchtbaren Bürgerkrieg, dem Terror und der Hungersnot hörte diese Welt zu existieren auf. Was blieb, war die Überlieferung aus einer fernen Welt, die bald unwirklich wirkte wie die Welt der Märchen.

Das Drama einer Kindheit

Ursula Cerha, eine Österreicherin, verfiel der Faszination dieser versunkenen Zeit und begann, sie dem Vergessen zu entreißen. Ausgangspunkt waren die Erzählungen ihrer russischen Mutter, die als Kind 1926 vor dem Chaos in ihrer Heimat nach Österreich geflohen war. Sie handelten vom Drama ihrer Kindheit, von Glück, Reichtum und Liebe, aber auch von Krieg, Vertreibung und Flucht. Die Ahnenreihe ließ sich zurückverfolgen bis in die Zeit von 1812, als Napoleons Armee eine breite Spur der Verwüstung durch Russland zog. Die Vorfahren trugen den für russische Verhältnisse eigentümlich klingenden Familiennamen Kign und lebten als Gutsherren in den Dörfern Dedlovo und Feodorovka am westlichsten Rand des riesigen Zarenreichs, im heutigen Weißrussland. Hier betrieben sie Vieh- und Pferdezucht und besaßen ein paar Fabriken.

Mit diesen Erzählungen wuchs Ursula Cerha auf, 1979 begann sie mit ihrer historischen Recherche. Sie wollte ihre eigenen Wurzeln kennenlernen. Das erschien zunächst fast unmöglich: Als Guts- und Fabriksbesitzer standen die Kigns im Sowjetsystem unter dem Generalverdacht, Ausbeuter gewesen zu sein. Die Folgen waren Vertreibung und radikale Auslöschung der Spuren, auch der Erinnerung, durch die Bolschewiki. Solang die Sowjetunion existierte, war die Suche demgemäß wenig erfolgreich.

Die erste Reise Cerhas in den früheren Heimatbezirk der Familie war erst 2011 und führte sie ins heutige Weißrussland, sie endete mit einer Enttäuschung, das Ausmaß der Zerstörung trieb ihr die Tränen in die Augen. Doch es gab einige, die die Erinnerung wachhielten, Archivare und Museumsleute, denn Cerhas Urgroßonkel Vladimir Kign war Schriftsteller und verkehrte mit Tschechow. Und er wurde von den Weißrussen auf der Suche nach ihrer Identität gerade wiederentdeckt.

Das ermunterte Cerha, sie durchstöberte auf der Suche nach ihren Vorfahren russische Adelsarchive, Bibliotheken, Tagebücher. „Mit jedem Namen und jeder Jahreszahl traten nahe Verwandte schemenhaft ans Licht. Ihr tragisches Schicksal ging mir plötzlich sehr nahe und weckte mein Interesse für ihr Leben, Leiden und das Land, in dem sie gelebt hatten.“ Es entstand dieses umfangreiche Erinnerungswerk, in dem die Autorin die Geschichte dieser Familie verwebt mit den großen Ereignissen der russischen Geschichte, wobei sie viel aus der Fantasie erzählt, mit romanhaften Dialogen, sie bleibt aber immer nahe an den historischen Quellen. Die dramatische Geschichte beginnt 1812, als die Kigns das erste Gut, das sie besaßen, anzündeten, weil sich Napoleons Grande Armée näherte. Man gönnte dem Feind keine Nahrung. Für Russlands Rettung war kein Preis zu hoch. Niemals beugen, niemals aufgeben, blieb die Devise der Familie.

Frauen werden zu den zentralen Figuren dieses Buchs. Durch ihren Fleiß begann allmählich eine Machtverschiebung in den Familien. Manche Gutsherren zogen es wegen der schlechten Straßen vor, ständig in der Stadt zu leben und den Besitz einem Verwalter oder eben einer tüchtigen Ehefrau zu überlassen. Während der Abwesenheit ihrer Männer und in Zeiten der Anarchie und des Chaos sicherten die Frauen die Existenz der Familien und des Besitzes.

Frömmigkeit und Anarchie

Eine der weiblichen Zentralfiguren ist Elisabeta Kign (1830–1915). Unter ihr erwarb die Familie die Güter Dedlovo und Feodorovka, sie hielt alles in Schuss, teilte die Freuden und Leiden mit den Dorfbewohnern und wurde geliebt und verehrt. Viele Familien lebten von ihrer unternehmerischen Fähigkeit. Das war nicht überall so. Die zähen alten Traditionen des dörflichen Gemeinwesens und die Macht der Kirche stellten liberal denkende Gutsherren vor Probleme. Der Charakter der Bauern war extrem und unberechenbar, sie schwankten zwischen kindlicher Frömmigkeit und anarchistischem Trotz, der Gemeinschaftsbesitz an der „heiligen russischen Erde“ war uralte Tradition und fest in ihrem Bewusstsein verankert, vielen galten die Gutsherren als Diebe und Räuber. Man zollte ihnen keinen Respekt.

Das politische Klima wurde düsterer, als Elisabetas Sohn Alexej und seine Frau, Alexandra, das Gut übernahmen, erst recht unter ihrem Enkel Dimitri und seiner Frau, Olga. Der Krieg vor der Haustür veränderte 1914 alles mit rasender Geschwindigkeit. Man holte nun aus der Bibliothek das alte Buch mit den „Tipps für Not- und Hungerzeiten“. Ein Würdeverlust, den man nur mit Fatalismus und dem alten Motto begegnen konnte: „Was mich deklassiert, bestimme ich selbst.“

Dann kam das „Ungeheuer Revolution“. Die Kigns waren nun enteignet und vogelfrei, sie gerieten ins Herz eines Bürgerkriegs mit Hass und Terror. Olga wurde ermordet, ihre kleinen Kinder vom Hausmädchen Wanda gerettet und versteckt. Ihren Vater verschlug es in die Emigration nach Österreich, von hier aus kaufte er seine Töchter Olga und Alexandra mit einem Lösegeld frei. Wanda hatte alles unternommen, um sie durchzubringen. Mit der Ausreise nach Österreich hörten sie für den Staat, in dem sie geboren worden waren, auf zu existieren.

