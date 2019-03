Demokratie kommt nicht ohne rituelle Inszenierungen aus. Sie verleihen dem politischen Geschehen sinnliche Präsenz. Also werfen wir am Sonntagvormittag Kuverts in graue Wahlurnen und bestätigen oder verwerfen die Arbeit, die die Mandatare geleistet haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2019)