Saint-Germain: Ein teuflisches Vertragswerk

Seit hundert Jahren ist das Land Tirol in drei Stücke geteilt. Dass Nord-, Ost- und Südtirol dennoch ihre gemeinsame Identität wahren konnten – trotz faschistischer Unterdrückung des südlichen Teils durch Italien –, ist eine europäische Kulturleistung. Sie wird begleitet von jahrzehntelangen diplomatischen Bemühungen um eine Autonomie für die Südtiroler, die mit vielen Opfern erkauft wurde. Das vorliegende Buch ist die Geschichte einer mutigen Selbstbehauptung.

Nach dem Willen der italienischen Besatzer am Ende des Ersten Weltkriegs hätte die Entwicklung wohl ganz anders verlaufen sollen. Die Brenner-Grenze wurde durch den Vertrag von Saint-Germain grausame Realität, mit größten Auswirkungen auf Politik und Wirtschaft, aber vor allem auf das Leben der Tiroler nördlich und südlich davon. Während der Norden sich mehr oder weniger gut in die Erste Republik Österreichs einfügte, erlebten die Tiroler in Italien nach der Annexion 1920 den Aufstieg des Faschismus, der schon vor der Machtübernahme Mussolinis in Rom 1922 seine Schatten auf das Land warf.

Wilsons falsches Spiel

Warum es überhaupt dazu kam, schildern die Autoren detailliert. US-Präsident Woodrow Wilson warf unter dem Einfluss des italienischen Nationalisten Ettore Tolmei sein Prinzip der Selbstbestimmung der Völker über den Haufen. Dokumentiert wird der gesamte Komplex der Pariser Friedenskonferenz bis zur offiziellen Annexion Südtirols am 10. Oktober 1920.

Für Rom bildete die Schule „das zentrale Werkzeug zur Festigung der Italianität“. Dementsprechend sollten schon im Sommer 1919 die Südtiroler Gemeinden im ganzen Land Räumlichkeiten für die Einrichtung italienischer Schulen bereitzustellen. Ein Boykott der Bevölkerung war die Folge. So spottete die Zeitung „Der Tiroler“ im März 1920: „Es wurden Gebäude angefordert zu Schulzwecken. Eines aber war nicht zu requirieren, was zu einer Schule unbedingt gehört: die Kinder . . . Sie kamen nicht trotz Versprechungen von allerlei Sachen, die man ihnen geben wollte, sie kamen nicht trotz der Drohungen, die gegen sie und ihre Eltern ausgestoßen wurden. Und so blieben die italienischen Schulräume leer, und Lehrer und Lehrerin konnten spazieren gehen.“

Widerstand der Bürger

Daraufhin versuchte das „Generalzivilkommissariat“, Italienisch als Pflichtfach zumindest in den Volksschulen vorzuschreiben. Dem geschlossenen Widerstand der Südtiroler Gemeindevertreter und Politiker musste allerdings auch dieses Projekt weitgehend weichen.

Um den zivilen Ungehorsam der Menschen zu unterbinden, wurde der zwingende Besuch italienischsprachiger Bildungseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben. Es gab kein Mitspracherecht, ob Schulkinder als Italiener oder Deutsche definiert wurden. Die Entscheidung, welcher Gruppe eine Familie angehörte und welche Schule dementsprechend auch ihre Nachkommen besuchen durften, wurde von einer eigens begründeten Kommission des Zivilkommissariats getroffen, die die Befragung der Schüler vornahm und dabei wenig zimperlich vorging, schreiben die Autoren.

Das war der Beginn eines Überlebenskampfs, der siegreich beendet werden konnte. Eine Seltenheit in Europa.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2019)