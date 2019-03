Als Hitler Paris sprengen wollte

Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie. Danach ging es relativ zügig voran. Die Einnahme von Paris stand aus strategischen Gründen allerdings nicht auf dem Plan. Die amerikanischen Befehlshaber hielten dies militärisch für wenig zielführend. General Charles de Gaulle hingegen, der Anführer der französischen Widerstandsbewegung, bestand aus symbolischen Gründen darauf. Nach längerem Hin und Her willigten die Amerikaner ein. Und de Gaulle durfte sich mit der 2. Panzerdivision unter General Philippe Leclerc auf nach Paris machen.



Dort erkannten auch die NS-Besatzer, dass die Lage immer aussichtsloser wurde. Adolf Hitler höchstpersönlich ordnete an, in der ganzen Stadt Sprengsätze zu verteilen. Unter den 45 Brücken, unter dem Eiffelturm, dem Louvre, dem Triumphbogen, dem Élysée-Palast, der Oper, dem Invalidendom, dem Palais du Luxembourg. Im Fall eines Rückzugs, so verlangte Hitler von General Dietrich von Choltitz, dem Oberbefehlshaber in Paris, sollten diese Sehenswürdigkeiten in die Luft gesprengt werden. Paris wäre nicht mehr Paris gewesen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2019)