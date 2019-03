Liechtenstein: Das Leichtgewicht Europas

In den letzten drei Jahrhunderten sind viele Kleinstaaten von Europas Landkarte verschwunden. Doch manchmal war es von Vorteil, wenn einer dieser Zwerge arm und strategisch unwichtig war: Dann war er als politische Beute mäßig interessant, dann ließen ihn die Großen links liegen, und er konnte seine Souveränität bewahren. So erging es dem kleinen und schmalen Streifen zwischen Österreich und der Schweiz: Das Fürstentum Liechtenstein feiert heuer sein 300. Gründungsjubiläum. Dreizehn Fürsten standen seit 1719 an der Spitze des Landes, nie wurde es geteilt, veräußert, annektiert oder länger besetzt. Seine Grenzen blieben immer gleich. Das ist für europäische Verhältnisse bemerkenswert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)