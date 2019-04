Die 100 Tage des großen Mordens

Es ist schon dunkel, als das Flugzeug des Präsidenten am 6. April 1994 gegen 20 Uhr die ruandische Hauptstadt Kigali ansteuert. An Bord ist nicht nur Ruandas Staatschef Juvénal Habyarimana, sondern auch jener von Burundi, Cyprien Ntaryamira. Die beiden Politiker kehren von Verhandlungen in Tansania über die Umsetzung eines Abkommens zurück, das eine Machtteilung vorsieht zwischen der Hutu-Mehrheit, der Habyarimana angehört, und den von Tutsis dominierten Rebellen der Patriotischen Front Ruandas, kurz FPR.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2019)