Der "ideale Staat" für radikale Linke und Rechte

„Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.“ So übersetzte Friedrich Schiller die Worte des Simonides von Keos in der Inschrift auf dem Denkmal auf dem Thermopylenpass. Dort hatten im Jahr 480 vor Christus 300 Spartaner unter König Leonidas den Persern standgehalten. Zusätzlich waren zwar auch noch einige Tausend andere Griechen involviert gewesen, aber der Mythos, dass 300 ihr Leben gaben, damit Griechenland leben konnte, blieb. Durch die Schlacht bei den Thermopylen, so die Legende, konnte wertvolle Zeit gewonnen werden, sodass die Griechen die Perser dann bei Salamis vernichtend schlagen konnten.



Ein filmisches Denkmal setzte dieser Schlacht vor einem Jahrzehnt der Streifen „300“, ein actionreicher Kassenschlager. Und man kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, als hätten die Identitären diesen Film ein paar Mal zu oft gesehen. Denn die Anleihen sind offensichtlich: Das Symbol der Identitären Bewegung ist dem Film entlehnt, das griechische Lambda, das auf den Schildern der Spartaner geprangt hat. Der Buchstabe L also. L wie Lakonien oder Lakedaimonier. So hießen das antike Sparta und seine Bewohner in der griechischen Sprache.



Auch die Organisationsstruktur der Identitären Bewegung (IB) ist der spartanischen Gesellschaft nachempfunden: An der Spitze der IB stehen die „Hopliten“, darunter sind dann die „Spartiaten“, die Straßenaktivisten der Bewegung. Die Hopliten standen seinerzeit an der Spitze des Heeres, sie kämpften in einer Phalanx. So heißt heute der Merchandising-Store der Identitären.

