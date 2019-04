Klimt, ganz ohne „Kuss“ und ohne „Adele“

Es ist schade, dass dieses außerordentlich gelungene und auch schöne Buch über das Ringstraßenwerk Gustav Klimts bis jetzt nicht die gebührende mediale Aufmerksamkeit erfahren hat. Für den Klimt-Rummel des Vorjahrs kam es wohl auch ein wenig zu spät auf den Markt. Der Verfasser, Otmar Rychlik, ist ein ausgewiesener Klimt-Experte, aber er polemisiert oft und gern und ist daher als störrischer und kämpferischer Eigenbrötler nicht gerade jedermanns Freund. Er hat 2012 zu Klimts 150. Geburtstag eine Ausstellung für das Kunsthistorische Museum kuratiert, bei der man zum ersten Mal auf spektakuläre Weise, nämlich über ein Gerüst, den Werken Klimts für das Stiegenhaus des Kunsthistorischen Museums gegenübertreten konnte: Auge in Auge gleichsam.

Rychlik stellt nun in dem vorliegenden Band seine teilweise bereits publizierten Arbeiten zusammen, mit denen er Klimts weniger wahrgenommene und gewürdigte Werke im Kontext der Ringstraße zusammenstellt, es ist im Großen und Ganzen die Zeit von 1886 bis 1896. Es sind dies neben den Zwickel-Bildern im Kunsthistorischen Museum Gemälde für das Burgtheater, Kartons, also großformatige Vorzeichnungen für seine Stiegenhausbilder, die vor 20 Jahren unter abenteuerlichen Umständen im Keller des Burgtheaters gefunden und in einer Sonderausstellung präsentiert wurden. „Er war schon damals einer der besten Zeichner überhaupt“, sagt Rychlik.

Weiters folgten die Deckenbilder für die Universität, die zum Skandal wurden. Sie wurden zwar erst später ausgeführt, aber in der Ringstraßenzeit entworfen. Ein privater Auftraggeber wurde der Kunstmäzen Nikolaus Dumba, für dessen Musiksalon Klimt zwei Bilder malte. Ein größerer Text von Rychlik liefert zudem eine Analyse des 1892 erschienenen Plakats zur „Ausstellung für Musik und Theaterwesen“, er unterzieht hier die Zusammenarbeit zwischen Gustav Klimt und seinem Bruder Ernst einer detaillierten Untersuchung.

Faszinierend, wie frühreif und selbstbewusst der noch nicht einmal 20 Jahre alte Gustav Klimt, sein Bruder Ernst und Franz Matsch gemeinsam als „Malercompagnie“ auftraten, die völlig unbekannten Youngsters bekamen sofort Aufträge. Rychlik sieht die übliche Einteilung in ein Jugendwerk Klimts (bis 1898) und das anschließende Hauptwerk bis 1918 als zu undifferenziert, sie werde dem künstlerischen Rang seines Ringstraßenwerks nicht gerecht. So fügt er zwischen das frühe Schaffen und das Werk der Secessionsjahre (ab 1898) eben die wichtige Schaffensperiode der Ringstraßenzeit ein. Der Übergang zur Zeit, für die Klimt heute berühmt ist, sei fließend. In einer langsamen und steten künstlerischen und intellektuellen Entwicklung habe er den Weg zur secessionistischen Phase gefunden, in eine fortschrittliche Zukunft, weg vom historischen Ausstattungsillusionismus eines Franz Makart hin zu Symbolismus und Jugendstil.

Es gäbe zwar eine Fülle von Publikationen zu Klimt, so Rychlik, sie dienten aber vor allem der Befriedigung der Masse des breiten Publikums: „Immer noch wird Gustav Klimt allzu ausschnitthaft, tendenziös selektiv wahrgenommen, öffentlichkeitskompatibel golden und erotisch, nicht den Anforderungen der Wissenschaft entsprechend.“ Rychlik beweist mit seinen Analysen, dass man auch an einem Künstler wie Klimt, der gnadenlos vermarktet wird, Neues entdecken kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2019)