Staatsoper: Der Musentempel über dem alten Stadtgraben

Das Wetter war kalt und unfreundlich am Tag der Eröffnung des Opernhauses, am 25. Mai 1869, einem Dienstag. Dennoch wurde überall in der Inneren Stadt Wiens geklopft und gehämmert: Der Bau der Tribünen für das zwei Tage später mit traditioneller Pracht gefeierte Fronleichnamsfest war bereits im Gang. Wie immer wurden die beiden Majestäten, etliche Erzherzöge, alle Ordensritter und erstmals die ungarische Leibgarde in ihren farbenprächtigen Paradeuniformen bei der Prozession erwartet.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2019)

Meistgekauft