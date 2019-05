Gerald Stourzh: Wanderer zwischen den Welten

Wenn Gerald Stourzh in den Hörsaal ging, mit seiner leicht gebeugten Haltung an das Pult trat und mit gewaltig dröhnender Stimme die Vorlesung begann, konnten wir Studenten nicht anders, als in respektvoller Ehrfurcht zu verharren. Da bekam man keinen unüberlegten Satz zu hören, keine spontan-leichtfertige Seitenbemerkung. Es war absolute Seriosität, keine Unterhaltung. Wir angehenden Historiker hatten noch wenig Ahnung vom Fach, aber das Bewusstsein: Hier sprach ein Gelehrter zu uns, mit stupendem Wissen und analytischer Präzision, ein scharfsinniger Denker, der ausgewogene und sorgfältig überprüfte Urteile fällte. Breit gestreut waren die Themen, die Quellen, egal, ob in englischer, französischer, italienischer oder deutscher Sprache, standen ihm in reichem Maße zur Verfügung. War es wirklich möglich, dass er das alles gelesen und verarbeitet hatte?

