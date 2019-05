Ein Kardinal als Sozialminister?

Eine Regierung als politikerfreie Zone? Ein Kabinett, dessen Mitglieder nicht aus den im Parlament vertretenen Parteien rekrutiert werden? Ist ein größeres Versagen denkbar als die Tatsache, dass politische Repräsentanten aus den Ämtern gejagt und durch Experten ersetzt werden? In Momenten, in denen die Autorität des Staates durch das Versagen der Amtsträger Risse zu bekommen drohte, war es oft die bessere Lösung. Taugt ein Beamtenkabinett für die Radikalkur in einem Land, oder muss sie versagen, weil ihr der politische Rückhalt fehlt? Oder ist nicht eher der Gedanke richtig: Eben weil keine Partei direkt dafür verantwortlich gemacht werden kann, tun sich solche „technische Kabinette“ leichter, unpopuläre Maßnahmen zu treffen.

