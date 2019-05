Der Ruf nach dem starken Mann

Europa steht derzeit nicht an der Schwelle eines autoritären Zeitalters, es ist bereits mittendrin, an den Rändern und in der Mitte, von der Türkei bis Russland, von Polen bis Ungarn. So der allgemeine Befund. Auch in Österreich gibt es Umfragedaten, nach denen ein wachsender Teil der Bevölkerung geneigt sei, sich vom liberalen Demokratiemodell zu verabschieden. Wahlanalytiker Christoph Hofinger warnte vor dem „stärksten demokratischen Erosionsprozess seit den Dreißigerjahren“. Alarmismus oder berechtigte Sorge?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.05.2019)

Meistgekauft