Das Vermächtnis des D-Day

Maureen Ryan ist schon eine sehr alte Dame und ein wenig dement, aber ihr Langzeitgedächtnis funktioniert mit 95 noch. So gab sie dem irischen Fernsehen jetzt ein Interview darüber, was vor 75 Jahren geschah, am 3. Juni 1944. Die junge Irin machte damals bei ihrem Vater, Edward Sweeney, Dienst auf einem windgepeitschten Leuchtturm an Irlands Nordwestküste. Das Blacksod Lighthouse lieferte Wetterinformationen. In diesen Tagen saugten die Kommandeure der alliierten Truppen, die die Landung in der Normandie planten, jeden verfügbaren Wetterbericht auf. Man rief auch hier an, mehrmals hintereinander. Maureen hob ab. Es war immer wieder dieselbe Frauenstimme aus England, die hartnäckig nachfragte, sich vergewissern wollte. Das war ungewöhnlich. Jedenfalls: Das Wetter war rau, doch der 6. Juni, da war sich die Wetterstation sicher, würde klar und schön sein am Ärmelkanal. Die Entscheidung fiel, und die Sweeneys wurden zu einer winzigen, aber einflussreichen Fußnote in der Geschichte dieser Schlacht.

