Das Ende des Eisernen Vorhangs

„Wenn es nach mir ginge – das Wort ,Grenze‘ müsste abgeschafft werden. Warum können Menschen nicht nebeneinander ohne Grenze leben? Ich weiß, das ist sicher ein Ideal, aber wenn Sie wüssten, was man aufgrund einer Grenze leiden kann, wie die Grenze der Grund dafür war, dass viele Menschen ihr Leben verloren haben, wie viel Leid und Kummer uns diese Grenze gebracht hat.“ Mihályi Horváth weiß, wovon er redet. Er lebte 1945 im Alter von sechs Jahren mit seiner Mutter in einem ärmlichen strohgedeckten Haus in Ungarn, in einem kroatischsprachigen Dorf direkt an der westungarisch-burgenländischen Grenze. Als Kind konnte er noch frei über die Grenze gehen, bei Kindern nahm man es nicht so genau, so lief er barfuß hinüber zu Verwandten nach Schandorf im Burgenland.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2019)

Meistgekauft