„Blut auf den Straßen, auf dem Trottoir, an den Wänden“

Vor 100 Jahren kommt es in Wien bei der Votivkirche im Zuge einer Demonstration von mehreren Tausend kommunistischen Parteianhängern zu Zusammenstößen mit der Wiener Polizei. Schüsse fallen, eine Panik bricht aus. Ein Dutzend Menschen stirbt, mehr als achtzig werden schwer verletzt. Wiener Zeitungen berichten: „Blut auf den Straßen, auf den Trottoirs, an den Wänden.“ Während in Budapest und München sogenannte „Räteregierungen“ die „Diktatur des Proletariats“ verwirklichen wollen und in Berlin der Spartakusaufstand blutig niedergeschlagen wird, scheitert ein kommunistischer Aufstand in der noch jungen Ersten Republik. Die „Neue Freie Presse“ berichtet über einen „der schrecklichsten Sonntage in der Stadtgeschichte“.

