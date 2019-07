Das "Model" von Apollo 11

Von den drei Männern, die zur großen grauen Kugel flogen, war er wohl der bunteste Hund, hatte und hat aber an sich selbst vermutlich auch am schwersten zu tragen: Buzz Aldrin – geboren als Edwin Eugene Aldrin, Jr., am 20. Jänner 1930 (Sternzeichen Wassermann) in der Landgemeinde Glen Ridge im Staat New Jersey – neigte dem Trinken und außerehelichen Affären zu, war von Depressionen geplagt und ist noch heute als schräger Typ bekannt, der unter anderem noch (oder im Alter erst recht) ein Faible für klobige Ringe, kanaldeckeldicke Uhren und anderen auffälligen Herrenschmuck hat.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft