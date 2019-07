Die jüdischen U-Boote von Wien

„Als der Hitler dann kam, da wussten wir alle nicht, wie arg das werden würde. Das konnte man sich gar nicht vorstellen“, erzählt Friederike Neustadtl, damals, 1938, eine junge jüdische Frau, gerade erst 26 Jahre alt. „Ein hübsches Wiener Mädel“, wie sie sich selbst sah. So eine traute sich alles zu. „Fahrt's weg. Ich kann mir eher allein helfen, wenn ihr nicht da seid“, sagte sie zu den Eltern, die nach Argentinien auswanderten. Als man nach ihr zu suchen begann, traute sie sich nicht mehr in die Wohnung zurück und tauchte bei ihrem Freund, einem Dentisten, am Rudolfsplatz unter. Die Gestapo residierte ganz in der Nähe, am Morzinplatz. „Ich war weg, ich war nicht vorhanden sozusagen.“

