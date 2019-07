Mit Pauspapier in die Höhlen der Steinzeit

Schwerelos, wie von unsichtbaren Händen getragen, lassen sich die Schwimmer treiben, genießen das Bad im kühlen Wasser. Über Tausende Jahre. Es sind rotbraune Figuren, auf einen Felsen gemalt, in einer Höhle in der Sahara, dort, wo seit Menschengedenken kein Wasser mehr fließt. Die „Höhle der Schwimmer“ kennt man aus dem Film „Der englische Patient“, sie ist nicht fiktiv, entdeckt hat sie 1933 der Wüstenkenner Ladislaus Almásy. Seine erste Idee war: Das muss dokumentiert werden. Er wandte sich daher in Frankfurt an den Mann, der damals als bester Kenner der Felsmalereien galt: den deutschen Ethnologen und Forschungsreisenden Leo Frobenius.

