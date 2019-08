Eine 600 Kilometer lange Menschenkette für die Freiheit

1989 gingen in ganz Mittel- und Osteuropa die Menschen auf die Straße. Im Baltikum demonstrierten vor 30 Jahren gar zwei Millionen Esten, Letten und Litauer gleichzeitig ihren Freiheitswillen - mit einer 600 Kilometer langen Menschenkette.

Der 23. August 1989 war ein warmer und sonniger Mittwoch - und doch kein gewöhnlicher Sommertag wie jeder andere. Mehr als zwei Millionen singender Menschen in den damaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen nahmen den friedlichen Kampf für ihre staatliche Unabhängigkeit auf - mit einer Menschenkette.

Männer, Frauen und Kinder hielten sich 15 Minuten lang entlang der über 600 Kilometer langen Strecke an den Händen - von Tallinn (Estland) über Riga (Lettland) bis nach Vilnius (Litauen). Zu Fuß, mit dem Fahrrad, im Auto oder per Bus begeben sie sich an eine Fernverkehrsstraße durch das Baltikum und reihen sich nebeneinander auf. Viele Menschen halten Plakate mit Forderungen nach Freiheit und Unabhängigkeitslosungen in die Höhe oder rollen ihre damals verbotenen Nationalflaggen aus - über das Fernsehen gingen die Bilder um die Welt.

Transistorradios halfen bei der Koordination

Die friedliche Demonstration war über Zeitungsaufrufe und zahlreiche Helfer entlang der Strecke organisiert worden. Am wichtigsten aber waren die unzähligen tragbaren Transistorradios. Daraus ertönt um 19 Uhr das Signal für den Beginn des "Baltischen Wegs". Beim Lied "Die baltischen Staaten erwachen" nehmen zwei Millionen Menschen einander an die Hand und beginnen in drei Sprachen zu singen.

Die nationalen Freiheitsbewegungen in den drei Sowjetrepubliken wollten so am 50. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffs-Vertrags von 1939 die Welt an ihr Schicksal erinnern. Das geheime Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts gab der Sowjetunion freie Hand für die Eroberung der baltischen Staaten.

"Der Baltische Weg war eine Botschaft an die Welt: 'Wir wollen Freiheit und werden sie friedlich erringen; Gewalt und Unrecht müssen ein Ende haben'", erinnerte sich später Vytautas Landsbergis, der 1990 erstes Staatsoberhaupt Litauens nach der Unabhängigkeitserklärung des Landes wurde.

„Unser Weg zurück nach Europa"

"Der Baltische Weg war unser Weg zurück nach Europa", würdigte Lettlands Staatspräsident Egils Levits die Ereignisse zum 30. Jahrestag. Die Menschenkette habe begonnen, den Eisernen Vorhang einzureißen und den Anfang vom Ende des totalitären Regimes der Sowjetunion markiert. Auch habe der "Baltische Weg" zum Siegeszug der europäischen Freiheit und Demokratie beigetragen, einschließlich des Falls der Berliner Mauer, sagte Levits.

Viele Teilnehmer erkannten damals noch nicht die Trageweite der Protestaktion. Im Rückblick aber war der "Baltische Weg" eine entscheidende Weichenstellung in der sogenannten "Singenden Revolution", die im Herbst 1991 in der Unabhängigkeit der baltischen Staaten und dem Zerfall der Sowjetunion endete. Heute sind Estland, Lettland und Litauen mit ihren insgesamt gut sechs Millionen Einwohnern Mitglieder von EU und Nato. Alle drei Länder gehören außerdem der Eurozone an.

(APA/dpa)