Holocoaust-Zeitzeuge Marko Feingold 106-jährig gestorben

Marko Feingold ist tot. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg starb im Alter von 106 Jahren an einer Lungenentzündung. Er galt als einer der letzten Zeitzeugen des Holocaust, der auch viel über diese Zeit weitergab. Feingold besuchte Schulen, hielt Vorträge und nahm an zahlreichen Veranstaltungen teil. Im Februar war er mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Von österreichischer Seite wurde Feingolds Einsatz bereits durch zahlreiche Auszeichnungen, Ehrungen und Preise gewürdigt.

Feingold wurde am 28. Mai 1913 in Besztercebanya/Neusohl (heute Slowakei) geboren und wuchs in der Wiener Leopoldstadt auf. 1939 wurde er verhaftet und ins KZ Auschwitz deportiert, überlebte dann auch die Konzentrationslager Neuengamme, Dachau und Buchenwald. Nach 1945 ließ er sich in Salzburg nieder, wo er ein Modegeschäft eröffnete. Er war bereits von 1946 bis 1947 Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg und übte diese Funktion seit seiner Pensionierung im Jahr 1979 erneut aus. 2012 veröffentlichte er auch ein Buch mit seinen Lebenserinnerungen: „Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh: Eine Überlebensgeschichte“.

Nie zu spät für Aufarbeitung

Feingold kritisierte oft, dass sich Österreich nie ehrlich seiner NS-Vergangenheit gestellt habe. Noch immer glaubten viele an den Mythos vom ersten überfallenen Land. "In Österreich sind die Überlebenden der Konzentrationslager nicht empfangen worden, die Kriegsgefangenen hat man aber mit Musik begrüßt", schrieb er. Es fehle an Aufklärung, auch der Antisemitismus habe nach 1945 wieder zugenommen. Zu spät für eine Aufarbeitung sei es aber nie.

"Mir ist die schlechteste Demokratie lieber als die beste Diktatur", betonte er mehrfach. Er selbst bezeichnete sich als alles andere als religiös, mit Religion könne man keinen Staat führen. "An Palästina hatte ich kein Interesse - dort sind mir zu viele Juden", schrieb er einmal. Er sei in einer gemischten Bevölkerung aufgewachsen, dort fühle er sich am wohlsten.

Bierlein: Dank für „unermüdlichen Einsatz"

In einer ersten Reaktion würdigten Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Kultusminister Alexander Schallenberg über Regierungssprecher Alexander Winterstein auf Twitter das Wirken Feingolds.

“Wir alle haben ihm für seinen unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen Faschismus und Antisemitismus zu danken. ... — Alexander Winterstein (@RegSprecher_AT) September 20, 2019

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, sprach auf Twitter Feingolds Witwe Hannah Trost aus und würdigte den Verstorbenen: „Mit ihm verliere nicht nur ich einen guten Freund, sondern die jüdischen Gemeinden und ganz Österreich einen großen Menschen."

