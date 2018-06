Zeitenwende: Und wieder so schön gruppiert

Es ist ein Symptom des Wandels: der Frontalunterricht. Laut einer Umfrage der österreichischen Bundesschulvertretung hat er mit 70 Prozent wieder die klare Oberhand in den Schulen erlangt. Die Hoffnung, Schüler mit Projektarbeiten, mit einem individualisierten Mitwirken besser motivieren zu können, ist an Ressourcen, aber auch an einem Umdenken in der Gesellschaft gescheitert. Denn mit dem Frontalunterricht ist im Sinn pädagogischer Traditionalisten wieder alles in Ordnung gebracht: Die Autorität des Lehrers ist wieder eindeutig definiert, die Funktion des zur Unterwürfigkeit verpflichteten Schülers ebenso.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)